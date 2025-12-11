Администрация Трампа имеет четкое понимание "цивилизационного упадка" Европы, - Орбан
Новая стратегия национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа демонстрирует, что у Вашингтона есть четкое понимание "цивилизационного упадка" Европы.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Америка имеет четкое понимание упадка Европы. Они видят упадок цивилизационных масштабов, с которым мы в Венгрии боремся уже пятнадцать лет. Наконец мы боремся с этим не в одиночку", - заявил Орбан.
Орбан также сказал, что администрация США понимает, что Европе нужно восстановить свои отношения с Россией "на стратегическом уровне".
Отмечается, что Орбан поддерживает тесные связи с Москвой, в том числе и после начала вторжения РФ в Украину, и часто критикует санкции Европейского Союза против России.
В масштабном стратегическом документе, опубликованном на прошлой неделе, администрация президента США сообщила, что Соединенные Штаты могут пересмотреть свои отношения с Европой, и что континент сталкивается с "цивилизационным стиранием", и должен изменить курс.
В прошлом месяце Соединенные Штаты предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций США за использование российской нефти и газа после того, как Орбан настаивал на отсрочке санкций во время сердечной встречи с Трампом в Вашингтоне.
Новая стратегия национальной безопасности США
Как сообщалось, 5 декабря Соединенные Штаты представили новую стратегию национальной безопасности.
Один из ее ключевых пунктов - завершение войны в Украине. Также США считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией одним из основных своих приоритетов на европейском направлении.
В целом Вашингтон желает восстановить стабильность в Европе и считает, что в основе должно быть урегулирование конфликта в Украине. Также США настроены на скорейшее прекращение боевых действий для "стабилизации евразийского пространства" и сокращения рисков вооруженного конфликта между странами Европы и Россией.
Впоследствии канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новая стратегия Нацбезопасности Соединенных Штатов содержит части, которые являются неприемлемыми с европейской точки зрения.