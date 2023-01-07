Орбан хочет дважды вписать Венгрию как страну, которая поддержала нацизм, - Подоляк

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен дважды вписать в учебники Венгрию как страну, которая поддержала нацизм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка в эфире телемарафона.
"Ну, хочет Орбан вписать второй раз Венгрию как страну, которая поддерживает нацизм. Хочет, чтобы в учебниках истории было зафиксировано всегда: есть нацизм, рядом союзные отношения с Венгрией", - отметил Подоляк.
Он также подчеркнул, что Венгрия не будет создавать определенные трудности для Украины, поскольку все ключевые государства Євросоюза заверяют в поддержке нашей страны в полном объеме, чтобы Россия в итоге проиграла.
Напомним, ранее Орбан заявил о том, что Запад якобы начал новую "Холодную войну", а его страна планирует быть в хороших отношениях с конкурентами западных стран.
Также мы писали, что, как отмечало украинское МИД, Орбан косвенно намекнул на желание поражения Украины в войне с Россией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.