"Орбан играет игру". Зачем премьер Венгрии поехал к Путину и как на это реагирует ЕС

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Что известно о визите Орбана в Москву

Первое известие о возможном визите венгерского премьера в российскую столицу появилось вчера вечером. Как сообщали СМИ, Орбан посетит Москву вместе с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Последний был в России более 5 раз с начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

При этом глава правительства Венгрии перед этим последний раз посещал Москву в сентябре 2022 года. Тогда он приезжал на похороны последнего лидера СССР Михаила Горбачева. Что касается встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, то последний раз Орбан встречался с ним в октябре 2023 года в Пекине на форуме "Один пояс, один путь".

В этот раз Орбан вообще не подтверждал, что он планирует поездку в пятницу. На вопрос журналистов о возможном визите в Россию венгерский премьер отвечал, что будет говорить об этом, "когда все будет готово". Однако уже около 12:30 стало известно, что этот визит состоится. Самолет Орбана сел в московском аэропорту.

"Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей мирной миссии. Он встретится с президентом России Владимиром Путиным", - впоследствии проинформировал СМИ спикер премьер-министра Берталан Хаваши.

Позже и сам глава венгерского правительства подтвердил информацию, опубликовав соответствующее фото на своей странице в Facebook.

"После Киева в Москву. Вторая остановка миротворческой миссии", - подписал фотографию премьер Орбан.

Фото: Орбан прилетел в Москву (facebook.com/orbanviktor)

Также известно, что Орбан и Путин встретились в Кремле. Российский диктатор заявил, что ознакомит премьера Венгрии с нюансами "мирной инициативы" России, а Орбан в свою очередь сказал, что "Венгрия в скором времени станет единственной страной в Европе, которая может поговорить со всеми".

Отметим, что все эти события происходят в период полугодового председательства Венгрии в Совете Европейского Союза, которое началось 1 июля. Орбан утверждает, что это "не дает Будапешту мандата для продвижения мира в Украине". По его словам, Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, желающих мира" и он убежден, что "мирными переговорами будут руководить большие страны".

Как реагируют на это в ЕС

В Европейском Союзе оперативно отреагировали на поездку венгерского премьера. Президент Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что у Орбана нет мандата от ЕС на эту поездку. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что визит главы правительства Венгрии в Москву происходит исключительно в рамках двусторонних венгерско-российских.

"Премьер-министр Орбан не получил ни одного мандата от Совета ЕС на посещение Москвы. Позиция ЕС по захватнической войне России против Украины отражена во многих выводах Европейского Совета. Такая позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр министр Венгрии не представляет ЕС никак", - заявили в Европейской службе внешних дел.

Резко отреагировала на визит Орбана в Москву президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она акцентировала, что "умиротворение не остановит Путина".

"Только единство и решительность проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и продолжительному миру в Украине", - написала она в соцсети Х.

В свою очередь спикер Еврокомиссии Эрик Мамер назвал визит "неправильным", и также заявил, что "умиротворение не остановит Россию". Прокомментировал поездку и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Виктор Орбан едет к Путину как премьер-министр Венгрии. Европейский совет по внешней политике представляет Шарль Мишель. Позиция ЕС очень ясна: мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может рассчитывать на нашу поддержку", - написал он в X.

Зачем Орбану встреча с Путиным

По мнению политолога Владимира Фесенко, таким образом, Орбан демонстрирует приоритеты своего председательства в ЕС. По его словам, как визит в Киев, так и Москву - это демонстрация того, что одна из ключевых целей венгерского премьера выступить в роли "миротворца".

"И это игра не в интересах Путина. Потому что эти инициативы, выдвигаемые Орбаном, они содержательно не соответствуют позиции Путина. Ведь российский диктатор хочет не замораживания войны, а капитуляции Украины с ее "демилитаризацией". Орбан никаких таких требований не выдвигает. То, что выдвигает Орбан - это попытка выступить в роли посредника, такого "миротворца". Не важно будет результат или нет, вот главное продемонстрировать такую свою роль и, что "надо искать диалог с Москвой", - говорит Фесенко в комментарии РБК-Украина.

Он объясняет, что это противоречит официальной позиции Евросоюза, но Орбан продолжает играть в игру. К тому же эксперт считает, что глава правительства Венгрии подстраивается под Дональда Трампа, кандидата в президенты США от республиканцев.

"Мирные инициативы" Орбана - это точно игра под Трампа. Потому что именно позиция его команды состоит в том, чтобы "заморозить" войну в Украине. Этот визит в Москву отражает двойную политику Будапешта, самого Орбана. Он демонстрирует, что хочет сохранять особые отношения с Москвой и хочет договариваться с ней, в частности, о "примирении" или завершении войны в Украине", - считает эксперт.

Что касается последствий, которые может привести такой визит руководителя председательствующей в ЕС страны, то политолог уверяет - волноваться не стоит, ведь Орбан не может единолично принимать решения от имени Европейского Союза.

"Это личная его инициатива. Он не может подписывать никаких договоров, документов от имени ЕС. От себя - да. Он может инициировать некоторые вещи. Например, созыв какой-то конференции или ставить вопрос для рассмотрения на заседаниях Совета ЕС. Такое он может как руководитель председательствующей страны, но не больше. Так что в этом смысле его полномочия ограничены", - акцентирует Фесенко.

Но сами по себе эти инициативы, не согласованные с другими странами ЕС, они лишь усиливают недоверие к Орбану, критическое отношение к его действиям, отмечает собеседник и добавляет, что хоть это и внутренний конфликт, о расколе в Евросоюзе речь не идет. Но, как и ожидалось, председательство Венгрии в Совете ЕС будет скандальным.