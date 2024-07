Игра в "миротворца". Как на визит Орбана реагируют в Украине и что пишут западные СМИ

Содержание

Венгерский премьер приезжал в Украину после длительного перерыва. На это было много причин, в том числе вопросы с правами венгерского меньшинства. Как писали западные СМИ, окончательно визит оформился после некоторых уступок с украинской стороны. Что дает надежду на то, что лед в отношениях Киева и Будапешта понемногу трогается.

В итоговом заявлении Орбан подчеркнул, что стороны пытаются закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущем. А также заявил, что переговоры с президентом Владимиром Зеленским приблизили возможное подписание соглашения о сотрудничестве.

Не обошел вниманием он и российско-украинскую войну. Хотя его "мирное предложение" скорее созвучно с кремлевскими нарративами о необходимости прекратить огонь для начала переговоров.

"Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного иначе. Прекратить огонь, а потом начать переговоры. Ведь прекращение огня могло бы ускорить переговоры. Я об этом рассказал господину президенту и очень благодарен за откровенное мнение по этому вопросу", - отметил Орбан.

Что именно ответил Зеленский, он не уточнил. Но в разговоре с представителем швейцарского сайта Die Weltwoche подтвердил предположение, что украинский лидер отверг идею "немедленного перемирия".

Как отреагировали в Украине

Комментируя визит Орбана, президент Зеленский делал акцент на том, что тот приехал сразу после начала председательства Венгрии в Европейском Союзе. По его словам, это стало четким сигналом того, как важно сохранить единство в Европе и делать общие шаги.

На встрече с премьером много говорили о пути к справедливому и честному миру с РФ. Но здесь Зеленский подчеркивал участие Будапешта в Саммите мира и поддержку коммюнике, а также пригласил Орбана присоединиться к подготовке второго саммита, для которого уже "есть хорошие наработки".

Конкретно на предложение венгерского премьера реагировали в Офисе президента. Как заявил замглавы ОП Игорь Жовква, Венгрия не первая страна, которая говорит о якобы необходимости сначала прекратить огонь, а потом вести мирные переговоры.

"Президент выслушал собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной", - отметил он, добавив, что ответом стал план по проведению второго Саммита мира, российское участие в котором возможно, если агрессор перестанет говорить на языке ультиматумов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал идею прекращения огня в одностороннем порядке "простой и примитивной". И напомнил заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что даже в случае начала переговорного процесса Москва не остановит удары.

"Россия буквально выпрашивает через странных посредников возвращение неформального решения о запрете... для Украины на оборонительные удары. Чтобы в тишине продолжать подтягивать ресурсы в приграничье, готовить новые масштабные атаки, не терять средства ПВО и технику", - написал он в своем Telegram.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности полагает, что в целом визит придаст новый импульс в украинско-венгерских отношениях. И отмечает, что обсуждение проблемы прав национальных меньшинств на паритетных началах стало позитивным сдвигом. В частности, Орбан пообещал финансировать первую украинскую школу в Венгрии и пообещал, что таких школ будет столько, сколько нужно.

Но в плане одностороннего прекращения огня уместнее было бы выдвигать инициативу не Украине, а министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, который в тот же день разговаривал с Лавровым.

Как отреагировали в США

Среди партнеров Украины реакция на визит Орбана поступала в основном от представителей США. В частности, американский посол в Венгрии Дэвид Прессман отметил, что Вашингтон приветствует его поездку в Киев.

"Прогресс", - коротко написал он в соцсети Х.

Предложение о прекращении огня комментировали в Государственном департаменте. Его представитель Ведант Патель на брифинге заявил, что единственным решением для окончания войны является полный вывод российских войск из Украины. Это позиция и США, и союзников по НАТО.

"Мы ясно дали понять партнерам и союзникам по всем направлениям, что любая страна, которая имеет влияние или играет свою роль, должна приложить все усилия для обеспечения полного ухода России из Украины", - добавил он.

Примечательно, что в тот же день Пентагон анонсировал выделение нового пакета на 2,3 млрд долларов для Украины, в который войдут средства противовоздушной обороны.

Аналитики Института изучения войны (ISW) полагают, что Орбан использовал визит в Киев, чтобы позиционировать себя как миротворца после начала председательства Венгрии в ЕС. Но приходят к заключению, что вряд ли его усилия приведут к прочному миру.

В отчете говорится, что Кремль усилил информационную кампанию, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам на российских условиях. И предложение Орбана может поддержать стратегическую линию Владимира Путина, направленную на предоставление оперативной паузы или на то, чтобы убедить союзников Киева прекратить поддержку.

Что о визите Орбана пишут западные СМИ

"Орбан играет роль миротворца в Украине". С таким заголовком вышел один из материалов Politico. В котором акцент поставлен на посыле Орбана, означающем, что Украине не следует ждать, пока Москва выведет свои войска, прежде чем начать мирные переговоры.

В идее одностороннего прекращения огня нет ничего нового. Орбан считается ближайшим союзником России в ЕС после того, как неоднократно препятствовал европейской помощи Киеву. И фактически еще с 2022 года поддерживает "перемирие", пишет издание.

Предложение "ускорить мирные переговоры" совпало по времени с визитом украинской делегации в Вашингтон на встречу с высокопоставленными чиновниками администрации Джо Байдена в преддверии саммита НАТО на следующей недели. В состав делегации вошли министр обороны Рустем Умеров, министр энергетики Герман Галущенко и глава ОП Андрей Ермак.

Чтобы сохранить европейскую и американскую помощь, Украине нужно держать все двери открытыми, отмечает Politico.

Из-за связей Венгрии с Россией поддержание относительно теплых отношений с Будапештом может иметь решающее значение для поддержки Киева, считает профессор международных исследований в Университете Джонса Юджин Финкель.

"Нравится или нет, Киеву придется работать с Будапештом из-за временной роли в вопросах, включая членство в ЕС и НАТО. К сожалению, Венгрия имеет решающее значение для обоих блоков", - добавил он.

Переговоры Украины с Орбаном, представителями администрации Байдена и команды Дональда Трампа показывают, что она усердно работает над тем, чтобы сохранить побольше партнеров, независимо от того, кто придет к власти в Европе и США. Особенно с учетом слабого выступления Байдена на первых дебатах.

"Зеленский умеет "читать комнату" (понимать аудиторию, - ред.). Он видел президентские дебаты в США и результаты первого тура выборов во Франции. И знает, что если он хочет сохранить поддержку, ему придется работать со всем составом персонажей", - отметила старший научный сотрудник Центр новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.

The Washington Post приводит мнение аналитика Немецкого фонда Маршалла (США) Жужанны Вег. По ее словам, венгерское председательство в Совете ЕС предоставило "хороший повод" для встречи лидеров Венгрии и Украины.

"Для Орбана этот визит может также помочь изобразить его как более конструктивного актера и укрепить его имидж как защитника мира. Но просьба с призывом прекратить огонь перед мирными переговорами продолжает отражать игнорирование точки зрения Киева", - сказала она.

The New York Times остро критикует "мирное предложение" Орбана. И называет выражение "содействие миру", о котором говорили венгерские власти, эвфемизмом для попытки урегулирования на основе капитуляции Украины перед требованиями РФ.

При этом многие наблюдатели увидели в визите Орбана шаг к тому, чтобы положить конец изоляции на европейской арене из-за позиции по отношению к Украине.

Бывший дипломат и эксперт по внешней политике в Будапеште Жомбер Зеольд подчеркивает, что поездка стала полной неожиданностью. И наиболее правдоподобное объяснение - попытка завоевать более весомый авторитет в Евросоюзе и избавиться от репутации пророссийского игрока (позиции, с которой хотят ассоциироваться лишь некоторые маргинальные фигуры в Европе).

Директор исследовательского центра Political Capital (Будапешт) Петер Креко охарактеризовал поездку как "мудрый и неожиданный сюрприз", который может повысить шансы Орбана на сближение с ЕС и создание альянса в Европарламенте с такими консерваторами, как премьер Италии Джорджия Мелони. Ранее этому мешала именно прокремлевская позиция по Украине.

"Он знает, что посещение Зеленского - это код члена клуба, и он хотел бы послать сильный сигнал ЕС. Лидеры говорят, что он в клубе, даже несмотря на то, что играет на позиции аутсайдера", - отметил эксперт.

Признаком того, что Орбан хочет избавиться от токсичного имиджа кремлевской марионетки стала июньская встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенберга. На ней венгерский премьер заверил, что не наложит вето на поддержку Украины со стороны Альянса.

Позиционирование в роли "европейского миротворца" ранее уже приносило политические дивиденды. Сначала на выборах в 2022 году, когда партия "Фидес" одержала убедительную победу после того, как очернила лидера оппозиции за якобы намерение отправить венгров воевать в Украину. Ложный прием сработал и на выборах в Европарламент в 2024 году. "Фидес" заявляла, что поддержка Украины может спровоцировать третью мировую войну, а также выступала против обязательного воинского призыва. Несмотря на то, что таких предложений не было, страх, вызванный партией Орбана, помог достичь результатов в европейском законодательном органе.

Внутриполитическая целесообразность лишила его привлекательности за пределами Венгрии. Самыми активными сторонниками Орбана за рубежом были амерканцы правого толка, такие как Дональд Трамп. В Европе только власти Словакии активно выступают против поддержки Украины. И это проблема для человека, чьи амбиции выходят далеко за пределы Венгрии.

"Внутриполитическая сцена Венгрии слишком мала для Орбана. Он хочет играть на более широком поле. И это ЕС", - добавил Жобмер Зеольд.

При подготовке материала использовались: публикации Politico, The Washigton Post, The New York Times, заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Украины Владимира Зеленского, украинских и западных чиновников.