Орбан готов обсудить с Зеленским "рождественское перемирие" в Брюсселе

Во время разговора с журналистами, Орбан заявил, что план о "рождественском перемирии" уже "лежит на столе" и ожидает, чтобы его приняли, или же отклонили.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, Орбан отметил, что работает и находится в состоянии постоянной готовности. Он подчеркнул, что открыт к любым конструктивным обсуждениям, если возникнет такая необходимость.

"Рождественское перемирие"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Украина отказалась от его предложения относительно так называемого "Рождественского перемирия". По словам Орбана, инициатива была предложена как украинской, так и российской сторонам.

В Украине мгновенно отреагировали на это заявление. Советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин отметил, что Россия использовала заявление Орбана для подготовки нового удара по энергетике Украины.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк также высказался, отметив, что никаких таких предложений не существовало. Он подчеркнул, что Россия, даже в случае реальной инициативы, не была бы заинтересована в перемирии.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины призвало венгерскую сторону прекратить манипуляции на тему "рождественского перемирия". Свою позицию высказал и Зеленский, отметив, что Орбан не может выступать в качестве посредника в мирных переговорах.