Орбан договорился с Эрдоганом, что транзит российского газа в Венгрию продолжится

Орбан рассказал, что во время встречи с Эрдоганом они обсуждали энергетические вопросы.

Премьер напомнил, что недавно Венгрия договорилась с США о том, что американские санкции против "Лукойла" и "Роснефти" не затронут Венгрию. Затем Будапешт договорился с Москвой о дальнейших поставках.

"А сегодня мы договорились с президентом Эрдоганом о том, что турки обеспечат маршрут для всего этого", - заявил Орбан.

Он сказал, что такие гарантии - это "серьезная вещь" и она понадобится, поскольку только в этом году через Турцию в Венгрию поступило 7,5 миллиарда кубометров газа.