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В Евросовете выбрали новых руководителей главных институтов ЕС

Пятница 28 июня 2024 01:09
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В Евросовете выбрали новых руководителей главных институтов ЕС Фото: Урсула фон дер Ляйен (rbc.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в четверг, 27 июня, выбрали новых руководителей главных институтов блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Так, главы 27 стран Европейского союза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока на посту главы Еврокомиссии.

Кроме того, одобрили кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на пост главы Евросовета. Также в Евросоюзе поддержали кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии ЕС. На своей новой должности она пообещала сделать Европейский союз "эффективным глобальным партнером".

Для утверждения всех трех кандидатур необходима была поддержка так называемого усиленного квалифицированного большинства. Оно достигается одновременным выполнением двух условий: за предложение должны проголосовать не менее 20 из 27 стран-членов (72%), представляющих не менее 65% населения Евросоюза.

Интрига сохранялась вплоть до завершения первого дня саммита, поскольку деликатную тему выбора лидеров отодвинули в самый конец повестки дня, после обсуждения войны в Украине, темы обороны и безопасности ЕС и конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, что по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС нуждается в 500 млрд евро инвестиций на оборону в последующие 10 лет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что предусматривают гарантии безопасности для Украины от Европейского союза.

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