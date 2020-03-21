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Обмеження руху у Києві не стосується особистого транспорту

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 14:44
Обмеження руху у Києві не стосується особистого транспорту
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

За його словами, влада не буде обмежувати рух людей, які мають особистий транспорт

Обмеження руху в Києві на час карантину, викликаного боротьбою з поширенням пандемії коронавіруса, не стосується особистого транспорту. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна.

За його словами, влада не будуть обмежувати рух людей, які мають особистий транспорт.

"Зазначу, що обмеження проїзду в громадському транспорті не стосується особистого транспорту", - сказав Кличко.

Нагадаємо, міський голова Києва заявив, що з понеділка, 23 березня, громадський транспорт перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на підприємства, які забезпечують критичні сфери життя Києва. Це медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, люди, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітники стратегічних підприємств. Їздити в транспорті вони зможуть виключно при наявності перепустки.

Також РБК-Україна писало, що в Тернополі з наступного тижня громадський транспорт припинить роботу. Залишаться тільки спеціалізовані для перевезення працівників служб, які забезпечують життя міста в умовах карантину.

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