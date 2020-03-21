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В Києві з 23 березня пасажирські перевезення будуть тільки за перепустками

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 14:17
В Києві з 23 березня пасажирські перевезення будуть тільки за перепустками
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

У Києві підсилюють карантинні заходи

У Києві з 23 березня громадський транспорт буде перевозити виключно пасажирів, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури при наявності перепустки. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна.

За його словами, будуть перевозитися лише медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, працівники продуктових магазинів, аптек і стратегічних підприємств.

"З понеділка, 23 березня, громадський транспорт буде перевозити виключно тих пасажирів, які їдуть на підприємства, які забезпечують критичні сфери життя міста: медпрацівників, рятувальники, правоохоронці, люди, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітники стратегічних підприємств. Їздити в транспорті вони зможуть виключно за наявності перепустки. Для таких перевезень розроблені маршрути для громадського транспорту, схеми яких будуть опубліковані вже сьогодні", - повідомив Кличко.

В Києві з 23 березня пасажирські перевезення будуть тільки за перепустками

За словами Кличка, інші громадяни користуватися пасажирським транспортом на час обмежень не зможуть.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що у Києві з неділі, 22 березня, зупиняються пасажирські перевезення в рамках протидії спалаху коронавіруса.

Відзначимо, 20 березня у Києві оголосили надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням коронавіруса. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, режим НС покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19.

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