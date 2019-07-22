З'явилися остаточні дані про явку виборців

Дані Центральної виборчої комісії свідчать, що остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах у неділю, 21 липня, склала 49.84%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ЦВК.

Зазначимо, найбільша явка зафіксована у Чернігівській та Полтавській областях - 54,8 та 54,21% відповідно. При цьому найнижча явка спостерігалася у Закарпатській області - 41,16%. У Києві явка склала 48,97%.

Відзначимо, о 20:00 закрилися виборчі дільниці.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ЦВК Тетяна Сліпачук прогнозувала нижчу явку на виборах в Раду. "Ми думаємо, це (явка - ред.) Може бути проблемою. Адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, але і про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі ", - пояснювала глава Центрвиборчкому.

Підкреслимо, в інтерв'ю РБК-Україна директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що явка на дострокових парламентських виборах очікується вище звичної. На його думку, явка повинна була скласти близько 60%.

Відзначимо, в другому турі виборів президента 2019 остаточна явка виборців склала 62,07% у 199 округах.