Опубліковані зміни до бюджету-2019

Ілюстративне фото (УНІАН)

Законом виділяється мільярд гривень на шахтарів

Закон "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2019 рік" у п'ятницю, 8 листопада, був опублікований у виданні "Голос України". Документ набуде чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Документом передбачається додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" у сумі 1 млрд гривень, що дозволить забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям і не допустити відключення шахт від електропостачання.

Також підвищується грошове забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, Служби безпеки України, Національної гвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління державної охорони до рівня виплат у Збройних силах.

Законом нормуються зарахування до спеціального фонду конфіскованих коштів, які надійшли в обсязі 1 млрд 560,1 млн гривень станом на 1 жовтня. Зокрема, Міністерству оборони на облаштування військових комісаріатів та їх всебічне забезпечення з цієї суми буде направлено 524 млн гривень, а Державному агентству автомобільних доріг "Укравтодор" - 1 млрд 36,1 млн гривень за пріоритетними напрямами розвитку доріг державного значення.

Як писало РБК-Україна раніше, в четвер, 7 листопада, документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

Так, 31 жовтня парламент схвалив зміни до бюджету-2019 у другому читанні. А в першому читанні Рада підтримала даний законопроект 18 жовтня.

Нагадаємо, Кабмін схвалив і передав до ВР проект змін до бюджету-2019. У ньому було передбачене зниження плану доходів бюджету на 2019 рік на 20,4 млрд грн через зменшення планових надходжень від ПДВ та імпортні товари і ввізного мита внаслідок зміцнення гривні до долара США і євро.

Відзначимо, 12 жовтня Кабмін схвалив рішення, згідно з яким на погашення боргу по заробітній платі перед шахтарями буде виділено один мільярд гривень.