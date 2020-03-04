Опублікована заява Гончарука про відставку

У комітеті Ради мають розглянути відставку Гончарука
Опублікована заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Її опублікував нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Качура на своєму Telegram-каналі.
Нардеп розповів, що цю заяву розглядатимуть на комітеті організації держвлади.
"Зараз на комітеті організації держвлади будемо схвалювати відправку у відставку Гончарука", - написав він.
Фото: заява про відставку Гончарука (telegram.org)
У заяві Гончарук просить прийняти його відставку з посади прем'єр-міністра.
Нагадаємо, вчора спікер Ради Дмитро Разумков під час засідання фракції "Слуга народу" заявив, що Гончарук написав заяву про відставку і вона вже надійшла до Верховної Ради.
Також вчора на засіданні фракції "Слуга народа" президент України Володимир Зеленський пропонував нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Також став відомий можливий склад Кабміну Шмигаля.
Додамо, Верховна рада сьогодні на позачерговому засіданні заслухає звіти керівників силових структур, обговорить питання "про Кабінет міністрів України".