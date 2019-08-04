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Опубліковано відео стрілянини в Техасі

Новини » Суспільство    04.08.2019 - 16:26
Опубліковано відео стрілянини в Техасі
Фото: стрілянина в Техасі (twitter.com/i_p_a_1)

В результаті стрілянини загинули 20 людей, ще 20 отримали поранення

У мережі з'явилося відео, зняте очевидцями стрілянини в гіпермаркеті міста Ель-Пасо (штат Техас). Відео опублікував у Twitter журналіст Сотірі Димпінодіс (Sotiri Dimpinoudis).

На відео видно, як люди лежать на підлозі, ховаються від вбивці. Також чутні звуки пострілів.

Нагадаємо, у місті Ель-Пасо (штат Техас) в результаті стрілянини в супермаркеті Walmart поранено щонайменше 18 осіб. Район був оточений силами поліції і ФБР, в небо підняті поліцейські вертольоти. Пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини у Техасі торговому центрі в місті Ель-Пасо загинули 20 людей, ще понад 20 отримали поранення.

Наголошується, що троє загиблих виявилися мексиканцями, ще шість громадян Мексики постраждали в результаті стрілянини.

За словами мера міста Дональда Марго, троє підозрюваних затримані, на місці працюють співробітники поліції і ФБР.

Пізніше в США сталася друга за добу масова стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше 9 людей, а також нападник, поранення одержали 26 осіб.

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