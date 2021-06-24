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Опубліковано відео "обстрілу" Росією британського есмінця в Чорному морі

Автор: Анастасія Рокитна

У Британії опублікували відео нібито "обстрілу" Росією британського есмінця Defender. На його борту був кореспондент BBC, який зняв відео.

Відео опублікувало BBC.

Кореспондент BBC Джонатан Білл повідомив, що судно переслідували російські військові. Звуків ніби-то "попереджувального вогню" на відео не чути, проте повідомляється, що постріли були, але далеко.

Зазначимо, "обстріл" стався вчора вдень. Тоді РФ заявила, що відкрила попереджувальний вогонь у бік есмінця. Однак, у Британії спростували стрілянину по кораблю.

Мис Фіолент, де це сталося, знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Росією Криму, в Балаклавському районі Севастополя.

Нагадаємо, у Міноборони Британії заявили, що їхньому флоту "не завадять" ходити біля берегів Криму.

Зазначимо, після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні.

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Російська ФедераціяВеликобританияобстрел