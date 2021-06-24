Опубліковано відео "обстрілу" Росією британського есмінця в Чорному морі

У Британії опублікували відео нібито "обстрілу" Росією британського есмінця Defender. На його борту був кореспондент BBC, який зняв відео.
Відео опублікувало BBC.
Кореспондент BBC Джонатан Білл повідомив, що судно переслідували російські військові. Звуків ніби-то "попереджувального вогню" на відео не чути, проте повідомляється, що постріли були, але далеко.
Зазначимо, "обстріл" стався вчора вдень. Тоді РФ заявила, що відкрила попереджувальний вогонь у бік есмінця. Однак, у Британії спростували стрілянину по кораблю.
Мис Фіолент, де це сталося, знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Росією Криму, в Балаклавському районі Севастополя.