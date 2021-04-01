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Опубліковано рішення про жорсткий локдаун у Києві з 5 квітня

Автор: РБК-Україна

Локдаун у Києві посилюється з 5 квітня аж до роботи громадського транспорту тільки за спеціальними перепустками. Також комісія з техногенної безпеки рекомендує магазинам запровадити спеціальний пріоритетний час для пенсіонерів.

Текст рішення опубліковано на сайті Київської міської державної адміністрації.

Згідно з рішенням, навчання в школах, училищах та вишах усіх типів і форм власності перекладається на дистанційних режим. Також припиняється робота дитячих садків і закладів позашкільної освіти.

Метрополітен, наземний комунальний і приватний транспорт з 00:00 5 квітня мають перейти на режим спеціальних перевезень. Перевозитимуть лише пасажирів, у яких є спеціальні перепустки, посвідчення особи і маски.

При цьому працівників ДСНС і Національної поліції перевозитимуть тільки при наявності службових посвідчень та засобів індивідуального захисту. А призовників - при наявності повісток, документів і масок.

Крім того, власникам магазинів та інших закладів торгівлі в Києві рекомендую ввести пріоритетний час з 10:00 до 12:00 для обслуговування пенсіонерів.

Також державним і комунальним лікарням заборонили проводити планові госпіталізації, крім випадків допомоги вагітним, породіллям та новонародженим; допомоги онкохворим; інших випадків при реальній загрозі життю пацієнта.

Фото: рішення комісії

Нагадаємо, раніше стало відомо, як будуть ходити поїзди через локдаун у Києві та області. Транспортні обмеження з 5 квітня ніяк не вплинуть на залізничне сполучення, якщо місцева влада сама не прийме заходів.

Також повідомлялося, що ці обмеження поки додатково не впливають на роботу міжміського транспорту.

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