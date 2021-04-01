Опубликовано решение о жестком локдауне в Киеве с 5 апреля

Согласно решению, обучение в школах, училищах и вузах всех типов и форм собственности переводится на дистанционных режим. Также приостанавливается работа детских садов и учреждений внешкольного образования.

Метрополитен, наземный коммунальный и частный транспорт с 00:00 5 апреля должны перейти на режим специальных перевозок. Перевозить будут только пассажиров, у которых есть специальные пропуска, удостоверения личности и маски.

При этом работников ГСЧС и Национальной полиции будут перевозить только при наличии служебных удостоверений и средств индивидуальной защиты. А призывников - при наличии повесток, документов и масок.

Кроме того, владельцам магазинов и других учреждений торговли в Киеве рекомендуют ввести приоритетное время с 10:00 до 12:00 для обслуживания пенсионеров.

Также государственным и коммунальным больницам запретили проводить плановые госпитализации, кроме случаев помощи беременным, роженицам и новорожденным; помощи онкобольным; других случаев при реальной угрозе жизни пациента.

Фото: решение комиссии