Опубликованы фото последствий ночной атаки на Киев

Ночью 11 декабря Киев подвергся российскому ракетному обстрелу. В КГВА выложили фотографии последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).
КГВА выложила фотографии последствий ракетной атаки пострадавшего микрорайона Бортничи, Дарницкого района Киева.
На снимках видно, что обломки ракет попали в частное жилое здание, которое повреждено и с выбитыми окнами.
"Работают спасатели, взрывотехники, следственно-оперативные группы", - написали в администрации
Ночью 11 декабря в Киеве раздались взрывы, после - объявили воздушную тревогу. Жители столицы услышали не менее 10 взрывов.
Обломки ракет упали на Дарницкий и Голосеевский районы столицы. Есть раненые.
Позже силы ПВО сообщили, что сбили 8 воздушных целей над Киевом. Ракеты летели по баллистической траектории.
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