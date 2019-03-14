Опубліковано фото "чорної скриньки" літака, який розбився в Ефіопії

В авіакатастрофі загинули 157 людей

Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации опубликовало фотографию "черного ящика" самолета, которые потерпел авиакатастрофу в Эфиопии. Фото бюро опубликовало в Twitter.

Власти Эфиопии после авикатастрофы Boeing 737 MAX обратилась к Франции с просьбой помочь в расшифровке черных ящиков.

Фото: "черный ящик" самолета (twitter.com/BEA_Aero)

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп из-за авиакатастрофы в Эфиопии приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Ранее полеты для самолетов Boeing 737 MAX запретили Германия, Франция и Нидерланды. Аналогичное решение приняли Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия.

Напомним, 10 марта в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек. Среди погибших наибольшее число граждан Кении и Канады. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба. Авиакатастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения после того, как 29 октября 2018 года разбился самолет в Индонезии.