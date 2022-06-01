Опублікована свіжа карта бойових дій в Україні на 1 червня: де найскладніша ситуація

За даними карти, найскладнішою ситуація є у Сєвєродонецьку Луганської області, Лисичанську та на Курахівському напрямку. По всій лінії зіткнення триває обстріл українських позицій з метою оточення наших військ.

Ворог також штурмує Бахмутський напрямок, де намагається витіснити підрозділи українських військ з позицій у районах Білогорівки та Врубівки.

Водночас Збройні сили України зривають плани російських військових, оскільки наші військові розпочали контрнаступ у напрямку Нової Каховки, що відкриває новий плацдарм на півдні країни.

Також, як видно з карти, ЗСУ просуваються у Харківській області, відкидаючи ворога.