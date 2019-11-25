Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон посилює покарання у вигляді позбавлення волі за фальсифікацію лікарських засобів

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, підписав закон "Про внесення змін у статтю 321-1 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Підписаний закон посилює покарання у вигляді позбавлення волі за фальсифікацію лікарських засобів.

Зокрема, документ вносить зміни в статтю 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, згідно з якими виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років (до цього санкція за такі дії передбачала позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років)

Ті ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я людини, а також виробництво фальсифікованих лікарських засобів караються позбавленням волі на строк від восьми до 10 років (раніше - від п яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна

Крім того, закон посилює відповідальність посадових осіб, діяльність яких безпосередньо пов'язана з обігом ліків. Так, поширення завідомо фальсифікованих лікарських засобів посадовою особою шляхом зловживання службовим становищем; медичним або фармацевтичним працівником, або з допомогою інформаційних систем, зокрема Інтернету, карається позбавленням волі на строк від восьми до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна

У випадку, якщо дії, зазначені в частині першій і другій статті 321-1, що спричинили смерть людини або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, вони караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна (до цього санкція за такі дії передбачала позбавлення волі на строк від восьми до 10 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна)

Нагадаємо, 12 листопада Верховна рада у другому читанні прийняла законопроект №1152-1, який посилює відповідальність за фальсифікацію ліків.