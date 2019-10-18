Опубліковано закон про "спліт"

Закон про "спліт" - законопроект №1069-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг" у п'ятницю, 18 жовтня, опублікований у виданні "Голос України". Документ набуде чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Закон передбачає передачу повноважень Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, у частині регулювання та нагляду в системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Решта повноважень Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, передаються Національному банку України.

"Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, та вводиться в дію з 1 липня 2020 року, крім пунктів 6, 9, 11-14 цього розділу, які набирають чинності і вводяться у дію з дня, наступного за днем опублікування цього закону ", - сказано в тексті документа.

Нагадаємо, 16 жовтня законопроект підписав президент Володимир Зеленський, а на підпис главі держави закон передали 2 жовтня.

Документ Верховна рада прийняла 12 вересня. При цьому спочатку ВР схвалила проект закону за основу, це підтримав 301 депутат. Однак спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував голосувати проект закону в цілому, що викликало заперечення у фракції "Європейська солідарність". Закон все ж був прийнятий за основу і в цілому 296 голосами.

На початку вересня глава держави підтримав законопроект про "спліт".

Додамо також, заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова роз'яснювала, що в разі схвалення законопроекту про "спліт", НБУ стане регулятором небанківських фінустанов замість Нацкомфінпослуг.