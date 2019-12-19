Опубліковано закон про відтермінування введення інституту кримінальних проступків

Ілюстративне фото (УНІАН)

Інститут кримінальних проступків буде введений з 1 липня 2020 року

Закон про відстрочення введення інституту кримінальних проступків опублікований у виданні "Голос України". Він набуде чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Так, закон "Про внесення змін до розділу II "Перехідні положення" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів" від 22 листопада 2018 №2617-VІІІ (про відстрочку часу набуття чинності)" передбачає, що інститут кримінальних проступків вводиться з 1 липня 2020 року.

Нагадаємо, 18 грудня проект закону підписав президент Володимир Зеленський.

Так, парламент 3 грудня підтримав за основу і в цілому закон про відтермінування введення інституту кримінальних проступків. За законопроект №2155 проголосували 328 нардепів.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР відстрочити введення інституту кримінальних проступків до 1 липня 2020 року. Підкреслювалося, що до цієї дати правоохоронні органи, а саме ГПУ, Нацполіція і Держбюро розслідувань повинні підготуватися до введення цього інституту.

Крім того, в ВР пропонували відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки до 1 січня 2021 року.

Додамо також, закон про кримінальні проступки був опублікований у виданні "Голос України" 24 квітня. У документі було прописано, що він набуває чинності з 1 січня 2020 року.