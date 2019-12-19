Опубліковано закон про відтермінування введення інституту кримінальних проступків

Інститут кримінальних проступків буде введений з 1 липня 2020 року
Закон про відстрочення введення інституту кримінальних проступків опублікований у виданні "Голос України". Він набуде чинності з дня, наступного за днем опублікування.
Так, закон "Про внесення змін до розділу II "Перехідні положення" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів" від 22 листопада 2018 №2617-VІІІ (про відстрочку часу набуття чинності)" передбачає, що інститут кримінальних проступків вводиться з 1 липня 2020 року.
Нагадаємо, 18 грудня проект закону підписав президент Володимир Зеленський.
Так, парламент 3 грудня підтримав за основу і в цілому закон про відтермінування введення інституту кримінальних проступків. За законопроект №2155 проголосували 328 нардепів.
Як писало РБК-Україна, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР відстрочити введення інституту кримінальних проступків до 1 липня 2020 року. Підкреслювалося, що до цієї дати правоохоронні органи, а саме ГПУ, Нацполіція і Держбюро розслідувань повинні підготуватися до введення цього інституту.
Крім того, в ВР пропонували відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки до 1 січня 2021 року.
Додамо також, закон про кримінальні проступки був опублікований у виданні "Голос України" 24 квітня. У документі було прописано, що він набуває чинності з 1 січня 2020 року.