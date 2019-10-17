Опубліковано закон про скасування фінансування партій, які програли вибори

У четвер, 17 жовтня, опублікований законопроект №1029 авторства президента Володимира Зеленського, яким скасовується державне фінансування політичних партій, що програли на парламентських виборах, у виданні "Голос України". Документ набуде чинності в п'ятницю, 18 жовтня.

Відповідно до закону, всі політичні партії, які не подолали 5-відсотковий поріг на виборах до Верховної ради, які не будуть фінансуватися з державного бюджету. До цього передбачалося, що державне фінансування отримують партії, за які проголосували 2% виборців. У цілому ж закон дає старт перезапуску діяльності Національного агентства щодо запобігання корупції. У документі прописана зміна форми управління НАЗК з колегіальної на одноосібну. Планується, що главу агентства призначатиме на посаду Кабінет міністрів відповідно до подання конкурсної комісії за результатами відкритого конкурсного відбору.

Закон також змінює порядок формування і склад конкурсної комісії з відбору глави НАЗК, забезпечивши участь представників міжнародних організацій у роботі конкурсної комісії.

Гарантії незалежності голови НАЗК передбачено забезпечити, зокрема, шляхом визначення вичерпного переліку підстав для дострокового припинення його повноважень, у яких не передбачена можливість політично мотивованого звільнення. У той же час повноваження глави Нацагентства можуть бути припинені достроково у разі, якщо комісія по проведенню незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК зробить висновок про неефективність такої діяльності.

"Даний закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, крім змін до статті 46, 52 закону "Про запобігання корупції", які вводяться у дію з 1 січня 2020 року", - сказано в тексті документа.

Нагадаємо, 16 жовтня глава держави підписав цей проект закону, а 9 жовтня документ схвалив глава ВР Дмитро Разумков.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 2 жовтня ухвалив даний проект закону в другому читанні. За основу Рада прийняла його 11 вересня.

Відзначимо, нардепи схвалили фінансування партій за рахунок держбюджету з липня 2016 року: депутати ВР ухвалили в другому читанні законопроект № 2123а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії політичній корупції". За закон у цілому проголосували 229 нардепів при 226 мінімально необхідних.