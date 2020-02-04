Опубліковано закон про призначення керівників держустанов культури в ОРДЛО

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)" був опублікований у вівторок, 4 лютого. Документ оприлюднений у виданні "Голос України".

Так, законом передбачено законодавчо врегулювати призначення на посади керівників державних і комунальних закладів культури, державних і комунальних музеїв, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної республіки Крим та міста Севастополь, з метою забезпечення збереження національної культурної спадщини та національного надбання українського народу.

Зокрема, законом змінено повноваження по управлінню комунальною власністю відповідних територій та повноваження сільського, селищного, міського голів, а також внесені зміни в майнові права музеїв.

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Нагадаємо, парламент схвалив цей закон у другому читанні 14 січня.

Так. 30 жовтня 2019 року Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2187 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)". Тоді законопроект підтримали 240 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів вирішив спростити реєстрацію фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Для врегулювання процедури розгляду документів Кабмін прийняв необхідну постанову.