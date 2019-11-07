Опубліковано закон про класифікацію радіоактивних відходів

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами" у четвер, 7 листопада, був опублікований. Документ оприлюднили у виданні "Голос України".

Законом вводиться система класифікації радіоактивних відходів, що сприятиме поліпшенню поводження з радіоактивними відходами в Україні. Класифікація відповідає прийнятим міжнародним стандартам безпеки і ґрунтується на довгостроковій безпеки остаточного захоронення радіоактивних відходів.

Відповідно до документу, радіоактивні відходи поділяються на такі класи:

дуже низькоактивні;

низькоактивні;

середньоактивні;

високоактивні.

Віднесення радіоактивних відходів до відповідного класу визначається згідно з нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Законом передбачено, що зберігання та захоронення радіоактивних відходів дозволяється виключно у спеціально призначених для цього сховищах відповідного типу, а саме: поверхневому сховищі, приповерхневому сховищі, сховищі для захоронення радіоактивних відходів на середніх глибинах, геологічному сховищі. Тип сховища для захоронення радіоактивних відходів визначається відповідно до класу радіоактивних відходів.

"Економічний ефект від впровадження удосконаленої класифікації буде істотним: у 10 разів буде дешевше поховати всі РАО в Україні, при цьому рівень безпеки людини і навколишнього середовища не знизиться і буде відповідати міжнародно визнаним нормам", - наголошується у пояснювальній записці до законопроекту.

Підкреслимо, закон набере чинності через два роки з дня його опублікування.

Як писало РБК-Україна раніше, 5 листопада законопроект підписав глава держави Владимир Зеленський. Так, 23 жовтня проект схвалив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Зокрема, 17 жовтня Рада прийняла даний проект закону в другому читанні, за нього проголосували 288 депутатів ВР.

Нагадаємо, 17 квітня 2018 року парламент 8 скликання підтримав за основу в першому читанні законопроект №6089 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами". Після кількох невдалих спроб за законопроект проголосували 229 парламентаріїв.