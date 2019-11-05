ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський підписав закон про класифікацію радіоактивних відходів

Новини » Політика     05.11.2019 - 17:25
Зеленський підписав закон про класифікацію радіоактивних відходів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Очікується, що економічний ефект від впровадження удосконаленої класифікації буде істотним

Законопроект №0913 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами" у вівторок, 5 листопада, підписав президент Володимир Зеленський. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Зеленський підписав закон про класифікацію радіоактивних відходів

Законом вводиться система класифікації радіоактивних відходів, що сприятиме поліпшенню поводження з радіоактивними відходами в Україні. Класифікація відповідає прийнятим міжнародним стандартам безпеки і ґрунтується на довгостроковій безпеки остаточного захоронення радіоактивних відходів.

"Економічний ефект від впровадження удосконаленої класифікації буде істотним: у 10 разів буде дешевше поховати всі РАО в Україні, при цьому рівень безпеки людини і навколишнього середовища не знизиться і буде відповідати міжнародно визнаним нормам", - наголошується у пояснювальній записці до законопроекту.

Як писало РБК-Україна раніше, 23 жовтня проект схвалив спікер парламенту Дмитро Разумков. Так, 17 жовтня Рада прийняла даний проект закону в другому читанні, за нього проголосували 288 депутатів ВР.

Нагадаємо, 17 квітня 2018 року парламент 8 скликання підтримав за основу в першому читанні законопроект №6089 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами". Після кількох невдалих спроб за законопроект проголосували 229 парламентаріїв.

На підпис Зеленському передали закон про інженерно-техніче облаштування держкордону На підпис президенту передали закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісла
Новини України Володимир Зеленськийотходы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся