Опубліковано закон про добровільне застосування нацстандартів

Закон "Про внесення змін до законодавчих актів у зв'язку з прийняттям закону україни "Про стандартизацію", який передбачає перехід на добровільне застосування національних стандартів, в середу, 16 жовтня, був опублікований у виданні "Голос України".

Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування, крім пунктів 19, 21, 30, 32, 46, 57, 67 і 116 розділу I цього закону, які набирають чинності через три роки з дня опублікування цього закону.

Таким чином, документ завершує реформу технічного регулювання, що почалася в 2014 році. Закон закріплює добровільність застосування національних стандартів на території України.

Нагадаємо, 11 жовтня президент підписав закон про добровільне застосування нацстандартів.

27 вересня закон про добровільне застосування національних стандартів передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Раніше 20 вересня парламент ухвалив у другому читанні законопроект №1068.

РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада VІІІ скликання прийняла у другому читанні урядовий законопроект №8370 про внесення змін у деякі закони України про військових стандартах відповідно до стандартів НАТО.

зокрема, Міністерству оборони України надаються повноваження щодо забезпечення нормативно-правового регулювання в сфері військової стандартизації і визначення органу військової стандартизації. Також вносяться зміни в закон "Про стандартизацію" про поширення сфери його дії на військові стандарти.