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Закон про добровільне застосування нацстандартів передали на підпис президенту

Новини » Політика    27.09.2019 - 13:04
Закон про добровільне застосування нацстандартів передали на підпис президенту
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ завершує реформу технічного регулювання, розпочату ще в 2014 році

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1068 про внесення змін до законодавчих актів у зв'язку з прийняттям закону "Про стандартизацію", який передбачає перехід на добровільне застосування національних стандартів. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Закон про добровільне застосування нацстандартів передали на підпис президенту

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Законопроект раніше підписав глава Верховної ради Дмитро Разумков.

Так, документ завершує реформу технічного регулювання, яка почалася у 2014 році. Закон закріплює добровільність застосування національних стандартів на території України.

Нагадаємо, парламент 20 вересня схвалив у другому читанні законопроект №1068.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 8 скликання прийняв у другому читанні урядовий законопроект №8370 про внесення змін до деяких законів України про військові стандарти відповідно до стандартів НАТО.

Зокрема, Міністерству оборони України надаються повноваження щодо забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації та визначення органу військової стандартизації. Також вносяться зміни до закону "Про стандартизацію" про поширення сфери його дії на військові стандарти.

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