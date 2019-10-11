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Президент підписав закон про добровільне застосування нацстандартів

Новини » Політика    11.10.2019 - 14:28
Президент підписав закон про добровільне застосування нацстандартів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ завершує реформу технічного регулювання, розпочату ще в 2014 році

Президент Володимир Зеленський 11 жовтня схвалив законопроект №1068 про внесення змін до законодавчих актів у зв'язку з прийняттям закону "Про стандартизацію", який передбачає перехід на добровільне застосування національних стандартів. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Президент підписав закон про добровільне застосування нацстандартів

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Відзначимо, документ завершує реформу технічного регулювання, яка почалася в 2014 році. Закон закріплює добровільність застосування національних стандартів на території України.

Нагадаємо, 27 вересня закон про добровільне застосування нацстандартів передали на підпис президенту.

Так, парламент 20 вересня схвалив у другому читанні законопроект №1068.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 8 скликання прийняв у другому читанні урядовий законопроект №8370 про внесення змін до деяких законів України про військові стандарти відповідно до стандартів НАТО.

Зокрема, Міністерству оборони надаються повноваження щодо забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації та визначення органу військової стандартизації. Також вносяться зміни до закону "Про стандартизацію" про поширення сфери його дії на військові стандарти.

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