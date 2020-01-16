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Парламент схвалив безкоштовне харчування для дітей переселенців

Новини » Політика     16.01.2020 - 18:20
Парламент схвалив безкоштовне харчування для дітей переселенців
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

За документ проголосували 355 народних депутатів

Народні депутати прийняли в другому читанні законопроект № 0930 про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців, передає кореспондент РБК-Україна.

За нього проголосували 355 нардепів.

Зокрема, передбачено, що дітям грудного віку та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей та/або постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і мають статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб, коштом держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням

Крім того, харчування коштом держбюджету надається дітям з перерахованих вище категорій і під час навчання у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Нагадаємо, 17 травня 2017 року Верховна рада VIII восьмого скликання прийняла за основу законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб". Тоді документ підтримали 226 народних депутатів.

Крім того, в лютому 2017 року міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що принцип, за яким забезпечується харчування дітей у навчальних закладах державним коштом, буде змінено.

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