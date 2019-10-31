Опубліковано свіжий топ-100 найбагатших українців

Статок топ-100 найбагатших українців у 2019 році скоротився до 34,8 млрд доларів, а найбільшу суму втратив найбагатший українець Рінат Ахметов. Це випливає з оновленого рейтингу, складений НВ та інвестиційною компанією Dragon Capital.

Повідомляється, що сотня найбагатших українців ща рік збідніла на 2,7 млрд доларів - їх статок скоротився до 34,8 млрд доларів, при цьому 30,6 млрд припадають на перші топ-50. У той же час сумарно п'ять найбагатших українців втратили 3,8 млрд доларів.

Фото: топ-100 найбагатших українців (nv.ua)

Лідером рейтингу залишається бізнесмен Рінат Ахметов зі статком 9,629 млрд доларів (за рік втратив 2,6 млрд або 21%). При цьому його капітал у 189 разів більший, ніж у Олександра Табалова, який замикає топ-100.

На другому місці Віктор Пінчук зі статком 2,310 млрд доларів ( втратив 14%), на третьому Вадим Новинський з 1,767 млрд доларів (-22%). Олігарх Ігор Коломойський з 1,480 млрд доларів (-8%) обігнав Геннадія Боголюбова з 1,376 млрд (-16%), який замикає топ-5.

Далі йде екс-президент України Петро Порошенко з 1,253 млрд доларів, який примножив стан на 12%. З першої десятки випали власник МХП Юрій Косюк і співвласник групи "Приват" Олексій Мартинов, які перемістилися відповідно на 11 і 12 місце. Замість них до топ-10 увійшли Дмитро Фірташ, який став багатшим на 300 млн доларів, і Микола Злочевський.

Нагадаємо, в серпні Bloomberg представив рейтинг найбагатших сімей світу. Лідером списку з 190,5 млрд доларів стала сім'я Уолтон, яка контролює мережу магазинів Walmart. Другу сходинку посіли спадкоємці Френка Марса, засновника кондитерської компанії Mars, станом 126,5 млрд доларів.

Раніше банк Credit Suisse назвав країни з самим багатим населенням.