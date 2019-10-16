АМКУ оштрафував компанію Ахметова на 53 млн грн

Фото: Антимонопольний комітет (РБК-Україна)

Комітет побачив змову двох компаній на тендері

Антимонопольний комітет України наклав штраф на ТОВ "Корум Україна" на суму 53 млн грн і на АТ "НВК "Гірничі Машини" на 3,3 млн грн. Про це написав голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці у Facebook.

Голова АМКУ повідомив, що кінцевим бенефіціаром ТОВ "Корум Україна" є український бізнесмен Рінат Ахметов.

Терентьєв розповів, що АМКУ встановив порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вчинені ТОВ "Корум Україна" і АТ "НВК "Гірничі Машини" під час участі в трьох процедурах публічних закупівель, які проводило держпідприємство "Львіввугілля".

За його інформацією, торги відбувалися через систему Prozorro. Замовник мав отримати врубові машини для добування вугілля (2 процедури) і елеватори та конвеєри (1 торги) - загалом на майже 330 млн грн.

"Однак справжньої конкуренції на торгах не могло бути, оскільки "Корум Україна" та "Гірничі Машини" узгодили свою поведінку, тобто, змовилися", - повідомив голова АМКУ.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет відкрив справу стосовно енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, який підозрюють у зловживанні монопольним становищем, зокрема, у блокуванні імпорту електроенергії.

Також повідомлялося, що АМКУ запідозрив Міненерго в змові завищення цін на вугілля. Зокрема, Міненерго і низку енергетичних компаній підозрюють у порушенні конкурентних відносин на енергетичному ринку України, що призвело до завищення цін на вугілля.