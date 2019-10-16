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АМКУ оштрафував компанію Ахметова на 53 млн грн

Новини » Економіка    16.10.2019 - 10:31
АМКУ оштрафував компанію Ахметова на 53 млн грн
Фото: Антимонопольний комітет (РБК-Україна)

Комітет побачив змову двох компаній на тендері

Антимонопольний комітет України наклав штраф на ТОВ "Корум Україна" на суму 53 млн грн і на АТ "НВК "Гірничі Машини" на 3,3 млн грн. Про це написав голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці у Facebook.

Голова АМКУ повідомив, що кінцевим бенефіціаром ТОВ "Корум Україна" є український бізнесмен Рінат Ахметов.

Терентьєв розповів, що АМКУ встановив порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вчинені ТОВ "Корум Україна" і АТ "НВК "Гірничі Машини" під час участі в трьох процедурах публічних закупівель, які проводило держпідприємство "Львіввугілля".

За його інформацією, торги відбувалися через систему Prozorro. Замовник мав отримати врубові машини для добування вугілля (2 процедури) і елеватори та конвеєри (1 торги) - загалом на майже 330 млн грн.

"Однак справжньої конкуренції на торгах не могло бути, оскільки "Корум Україна" та "Гірничі Машини" узгодили свою поведінку, тобто, змовилися", - повідомив голова АМКУ.

АМКУ оштрафував компанію Ахметова на 53 млн грн

Нагадаємо, Антимонопольний комітет відкрив справу стосовно енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, який підозрюють у зловживанні монопольним становищем, зокрема, у блокуванні імпорту електроенергії.

Також повідомлялося, що АМКУ запідозрив Міненерго в змові завищення цін на вугілля. Зокрема, Міненерго і низку енергетичних компаній підозрюють у порушенні конкурентних відносин на енергетичному ринку України, що призвело до завищення цін на вугілля.

АМКУ відкрив справу проти ДТЕК Ахметова Найбільших виробників сигарет оштрафували на мільярди гривень
Новини України Рінат АхметовАнтимонопольний комітет Україникомитет
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