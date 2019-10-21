ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Credit Suisse назвав країни з найбильш багатим населенням

Новини » Економіка    21.10.2019 - 15:59
Credit Suisse назвав країни з найбильш багатим населенням
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Світовий добробут досяг рекордного рівня

Сукупне багатство населення світу за липень 2018 року - червень 2019 року зросло на 2,6% до 360 трлн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічну доповідь Global Wealth Report швейцарського банку Credit Suisse.

За даними банку, більше половини всіх дорослих у всьому світі володіють капіталом менше 10 тис. доларів, а 1% дорослих є мільйонерами, які в сукупності володіють 44% світового багатства.

За даними банку, країни з багатством понад 100 тис. доларів розташовані в Північній Америці, Західній Європі, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і на Близькому Сході.

Рейтинг знову очолила Швейцарія (564 тис. доларів). Далі йду Гонконг (489 тис. доларів) і Сполучені Штати (432 тис. доларів).

У першу десятку увійшли Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Канада, Данія, Великобританія і Нідерланди з капіталом від 279 до 386 тис. доларів.

Україна знаходиться у групі країн з рівнем багатства на одного дорослого від 5 до 25 тис. доларів.

Credit Suisse назвав країни з найбильш багатим населенням

Нагадаємо, Україна перебувала в групі бідних країн з рівнем багатства на одного дорослого нижче 5 тис. доларів рейтингу Credit Suisse за 2018 рік.

Нагадаємо, за даними Держстату, наявний дохід в розрахунку на одну людину в Україні у другому кварталі 2019 року склав 16083 грн.

Україна опустилася в рейтингу конкурентоспроможності WEF Зростання реальних доходів українців суттєво уповільнилося
Новини України доходырейтинг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся