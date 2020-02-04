Опубліковано свіжий рейтинг політичних партій

Політична партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій з показником 42,2%. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Повідомляється, що рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу": 42,2% серед тих, хто визначився і має намір голосувати.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" - 13,5%, "Європейська солідарність" - 9,5%, "Батьківщина" - 8,1%. Підтримка інших партій - нижче 4%. Тих, хто не визначився - близько 16%.

Фото: інфографіка групи "Рейтинг" (ratinggroup.ua)

Нагадаємо, в кінці листопада 2019 року "Слугу народу" підтримували майже 44,8% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах, якби вони відбулися восени. Крім того, 12,7% підтримували партію "Опозиційна платформа - За життя", 9,6% - партію "Європейська солідарність", 8,5% - партію "Батьківщина", 4,4% - партію "Голос".

За даними опитування "Рейтингу", лідером довіри серед політиків залишається президент України Володимира Зеленський: довіряють йому 59%, не довіряють - 32%. Рівень довіри до інших ключових політиків має негативний баланс.