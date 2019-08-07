Опублікований офіційний список новобраних нардепів

В газеті "Голос України" опублікований список новобраних нардепів після виборів до Верховної ради. Про це йдеться на сайті газети.

Як повідомляється, це список обраних на позачергових виборах в Раду нардепів.

Нагадаємо, в Україні 21 липня проходили вибори в Раду. Вчора Центральна виборча комісія отримала протоколи всіх округів.

Раніше повідомлялось, що ЦВК оголосив результати виборів за партійними списками. "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандати; "Опозиційна платформа - За життя" - 37; "Батьківщина" - 24; "Європейська солідарність" - 23; "Голос" - 17 мандатів.

За чинним законом, за партійними списками обирають половину складу Верховної ради - 225 депутатів. Ще 199 депутатів отримають мандати мажоритарних округах. Така кількість обумовлена тим, вибори в 26 округах, які розташовані на окупованих Росією територіях, зараз неможливі.

РБК-Україна раніше писало, що партія "Слуга народу" зберігає шанси отримати монобольшість в парламенті нового скликання. Партія, за попередніми оцінками, може претендувати на 124 мандати. Крім того, кандидати від "Слуги народу" здобули перемогу у більшості мажоритарних округів.

Нагадаємо, що до виборів в Раду пройшли президентські вибори, на яких перемогу отримав Володимир Зеленський. Під час інавгурації він заявив, що розпускає Верховну раду 8 скликання.