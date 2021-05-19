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Споживчі настрої українців покращилися: що стало причиною

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Україна, Середа 19 травня 2021 10:51
Споживчі настрої українців покращилися: що стало причиною Фото: споживчі настрої українців покращуються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс споживчих настроїв в Україні у квітні 2021 року склав 77,2 п., що на 9,4 п. вище, ніж у березні. Підвищення індикатора пов’язане зі значним зростанням економічних очікувань або зі зміною методології опитування.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища суттєво не змінився і складає 60,0, що на 1,1 п. вище за показник березня. Індекс економічних очікувань у квітні значно зріс та складає 88,6.

У квітні показник індексу очікуваної динаміки безробіття стабільний та складає 148,6. Індекс інфляційних очікувань дещо зменшився та складає 185,1. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 10,9 п. та складає 145,3.

"У квітні 2021 року динаміка індексу економічних очікувань набагато випередила динаміку індексу поточного становища. Індекси поточного матеріального становища та доцільності великих покупок не зазнали істотних змін, тоді як індекс очікуваних змін особистого доходу зріс на 13 в.п. Такий розрив у динаміці може свідчити про потенціал відновлення економіки після кризи", - коментують аналітики Info Sapiens.

Крім того, позитивна тенденція споживчих настроїв відповідає тенденції покращення індексу ділових очікувань бізнесу, що його зафіксував Національний банк у своєму дослідженні у 1-му кварталі 2021 року (ріст на 8 в.п.).

"Водночас позитивна динаміка може бути частково пов’язана із зміною методу опитування: у квітні через карантинні обмеження опитування проводилось методом телефонного інтерв’ю, цей метод залучає більшу частку заможного населення порівняно з інтерв’ю віч-на-віч", - зазначається в повідомленні.

Споживчі настрої українців покращилися: що стало причиною

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, майже дві третини керівників українських підприємств (62,9%) очікують зростання витрат на одного працівника у наступні 12 місяців. Ще 34,7% прогнозують збереження зарплат на поточному рівні, і лише 2,4% планують знизити зарплати.

За даними опитування НБУ, в I кварталі 2021 року керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,7%.

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