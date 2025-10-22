Оптимальнее F-35: Игнат объяснил, почему Gripen стали приоритетом для Украины

"Gripen рассматривался у нас в видении до 2035 года, еще даже в 2000-х годах военное руководство понимало. Это процесс очень непростой, а мы его сократили", - сказал он.

По словам Игната, украинские пилоты уже освоили Gripen. Они специально ездили в Швецию и проводили там ознакомительные полеты на истребителе.

К тому же этот самолет прекрасно подходит Украине не только с точки зрения обученности личного состава, но и экономически и тактически. В плане экономики, сам самолет довольно дешевый (если сравнивать с американскими, например), а его обслуживание также недорогое.

"Это одна из самых дешевых моделей. Он не слишком дорогой, особенно в обслуживании. Есть такая позиция как летный час. Сколько стоит летный час Gripen и F-35? Там в разы разница", - сказал Игнат.

В тактическом плане Gripen подходит, поскольку он может использовать оборудованные в Украине полевые аэродромы. Этот самолет способен садиться и взлетать не только с асфальтированных автомобильных дорог, но и с "грунтовок".

"У нас сегодня десятки аэродромов по всей стране, которые мы используем как аэродромы подскока: грунтовые полосы, участки автодорог, куда садится самолет, может дозаправиться, взять вооружение и дальше идти бомбить нашего недруга. Этот самолет имея большие колеса, высокое шасси, мог бы обеспечить, чтобы у нас была разная авиация и для противовоздушного боя, и для ударов по противнику на земле", - резюмировал Игнат.