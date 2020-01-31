Визначився другий фіналіст Australian Open-2020

Фото: Домінік Тім (twitter.com/australianopen)

У вирішальному матчі він зустрінеться з чинним чемпіоном змагань

Домінік Тім став другим фіналістом Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) - першого в сезоні 2020 турніру серії Великого шолома. Про це повідомляється на сайті змагань в Мельбурні.

Австрійський тенісист у вирішальному півфіналі обіграв німця Олександра Звєрєва з рахунком 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Суперники провели на корті 3 години і 42 хвилини.

У вирішальному матчі Australian Open-2020 Домінік Тім зіграє проти серба Новака Джоковича, який напередодні переміг швейцарця Роджера Федерера.

Якщо в фіналі, який відбудеться 2 лютого, австралієць переможе, то в рейтингу ATP він обійде швейцарця Роджера Федерера і підніметься на третю сходинку. Перед стартом турніру Домінік займав п'яту позицію.

Джокович є чинним чемпіоном Australian Open.

Нагадаємо, іспанська тенісистка Гарбінє Мугуруса і американська тенісистка Софія Кенін стали фіналістками Australian Open в жіночому одиночному розряді.