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Определился второй финалист Australian Open-2020

Новости » Спорт     31.01.2020 - 15:48
Определился второй финалист Australian Open-2020
Фото: Доминик Тим (twitter.com/australianopen)

В решающем матче он встретится с действующим чемпионом соревнований

Доминик Тим стал вторым финалистом Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне 2020 турнира серии Большого шлема. Об этом сообщается на сайте соревнований в Мельбурне.

Австрийский теннисист в решающем полуфинале обыграл немца Александра Зверева со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Соперники провели на корте 3 часа и 42 минуты.

В решающем матче Australian Open-2020 Доминик Тим сыграет против серба Новака Джоковича, который накануне победил швейцарца Роджера Федерера.

Если в финале, который состоится 2 февраля, австралиец победит, то в рейтинге ATP он обойдет швейцарца Роджера Федерера и поднимется на третью строчку. Перед стартом турнира Доминик занимал пятую позицию.

Джокович является действующим чемпионом Australian Open.

Напомним, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса и американская теннисистка София Кенин стали финалистками Australian Open в женском одиночном разряде.

Самая юная участница Australian Open разгромила действующую чемпионку Ястремская уступила Возняцки и покинула одиночный разряд Australian Open
Новости Украины ТеннисНовак ДжоковичAustralian Open
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