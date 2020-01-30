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Визначилися фіналістки Australian Open в одиночному розряді

Новини » Спорт     30.01.2020 - 10:20
Визначилися фіналістки Australian Open в одиночному розряді
Фото: Гарбінє Мугуруса (twitter.com/AustralianOpen)

У вирішальному матчі зійдуться іспанка і американка

Іспанська тенісистка Гарбінє Мугуруса та американська тенісистка Софія Кенін стали фіналістками Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) - першого в сезоні 2020 року турніру серії Великого шолома. Про це повідомляється на сайті змагань, які проходять в Мельбурні.

Мугуруса, яка займає 32 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), в півфіналі обіграла румунку Симону Халеп, що розташовується на третьому рядку світової класифікації. Зустріч завершилася з рахунком 7:6 (10:8), 7:5. Таким чином, іспанка вперше в кар'єрі зіграє в фіналі Відкритого чемпіонату Австралії.

Кенін свій півфінальний поєдинок виграла у першої ракетки світу австралійки Ешлі Барті - 7:6 (8:6), 7:5. Вихід у фінал став для американци вищим досягненням на турнірах серії Великого шолома. Завдяки виходу в фінал вона вперше в кар'єрі увійде в першу десятку рейтингу, оновлена ​​версія якого буде опублікована в понеділок, 3 лютого. Наразі Кенін посідає 15 місце.

Фінальний матч пройде в суботу, 1 лютого, початок зустрічі заплановано на 10:30 за Києвом. Кенін і Мугуруса до цього зустрічалися один раз, сильнішою виявилася американка.

Нагадаємо, у 2019 році в жіночому одиночному розряді перемогу здобула японка Наомі Осака.

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