Коммі завоював пояс IBF і став кандидатом на бій з Ломаченком

Ганський легкоатлет нокаутував представника Росії Ісу Чаніева

Ганский боксер Ричард Комми завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе (до 61,2 кг). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проумортерскую компанию Top Rank.

Поединок проходил в городе Фриско (штат Техас, США) и закончился победой техническим нокаутом над россиянином Исой Чаниевым во втором раунде. При этом представитель РФ оказался в нокдауне уже в ходе первого раунда.

Бой прошел в андекарде боя за звание чемпиона мира по версии WBO между колумбийцем Элейдером Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым.

Таким образом, для 26-летнего Чаниева это поражение стало вторым за карьеру в 15 боях. 31-летний Комми одержал 28 победу при двух поражениях.

Победитель этого боя является кандидатом на бой с чемпионом мира в легком весе по версии WBA и WBO Василием Ломаченко. Оба боксера еще до поединка подписали соответствующий контракт.

Напомним, следующий поединок украинца запланирован на 12 апреля в Лос-Анджелесе. При этом Ломаченко придется выбирать, провести следующий бой за пояс IBF либо защиту титула по версии WBA.

Титул IBF в легком весе стал вакантным после того, как Майки Гарсия (39-0, 30 КО) решил подняться в полусредний вес для боя против Эррола Спенса.