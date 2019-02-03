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Коммі завоював пояс IBF і став кандидатом на бій з Ломаченком

Новини » Спорт    03.02.2019 - 07:17
Коммі завоював пояс IBF і став кандидатом на бій з Ломаченком
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Ганський легкоатлет нокаутував представника Росії Ісу Чаніева

Ганський боксер Річард Ком завоював вакантний титул чемпіона світу за версією за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) в легкій вазі (до 61,2 кг). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проумортерскую компанію Top Rank.

Поєдинок проходив у місті Фріско (штат Техас, США) і закінчився перемогою технічним нокаутом над росіянином Ісою Чанієвим у другому раунді. При цьому представник РФ виявився в нокдауні вже під час першого раунду.

Бій пройшов в андекарді бою за звання чемпіона світу за версією WBO між колумбійцем Елейдером Альваресом і росіянином Сергієм Ковальовим.

Таким чином, для 26-річного Чанієва ця поразка стала другою за кар'єру в 15 боях. 31-річний Коммі здобув 28 перемогу при двох поразках.

Переможець цього бою є кандидатом на бій з чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василем Ломаченко. Обидва боксери ще до поєдинку підписали відповідний контракт.

Нагадаємо, наступний поєдинок українця запланований на 12 квітня у Лос-Анджелесі. При цьому Ломаченку доведеться вибирати, провести наступний бій за пояс IBF або захист титулу за версією WBA.

Титул IBF у легкій вазі став вакантним після того, як Майки Гарсія (39-0, 30 КО) вирішив піднятися в напівсередню вагу для бою проти Ерола Спенс.

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