Коммі завоював пояс IBF і став кандидатом на бій з Ломаченком

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Ганський легкоатлет нокаутував представника Росії Ісу Чаніева

Ганський боксер Річард Ком завоював вакантний титул чемпіона світу за версією за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) в легкій вазі (до 61,2 кг). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проумортерскую компанію Top Rank.

Поєдинок проходив у місті Фріско (штат Техас, США) і закінчився перемогою технічним нокаутом над росіянином Ісою Чанієвим у другому раунді. При цьому представник РФ виявився в нокдауні вже під час першого раунду.

Richard Commey finishes him in the 2nd!!!!! Commey adds to the list of world champions from Accra, Ghana #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/JjhzcN8bAh — Top Rank Boxing (@trboxing) February 3, 2019

Бій пройшов в андекарді бою за звання чемпіона світу за версією WBO між колумбійцем Елейдером Альваресом і росіянином Сергієм Ковальовим.

Таким чином, для 26-річного Чанієва ця поразка стала другою за кар'єру в 15 боях. 31-річний Коммі здобув 28 перемогу при двох поразках.

Commey puts Chaniev on the mat in the first! #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/0QqphkJoPq — Top Rank Boxing (@trboxing) February 3, 2019

Переможець цього бою є кандидатом на бій з чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василем Ломаченко. Обидва боксери ще до поєдинку підписали відповідний контракт.

Нагадаємо, наступний поєдинок українця запланований на 12 квітня у Лос-Анджелесі. При цьому Ломаченку доведеться вибирати, провести наступний бій за пояс IBF або захист титулу за версією WBA.

Титул IBF у легкій вазі став вакантним після того, як Майки Гарсія (39-0, 30 КО) вирішив піднятися в напівсередню вагу для бою проти Ерола Спенс.