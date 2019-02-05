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Гвоздик почав тренувальний табір перед першим захистом пояса WBC

Новини » Спорт    05.02.2019 - 10:44
Гвоздик почав тренувальний табір перед першим захистом пояса WBC
Фото: Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Суперник українського боксера поки невідомий

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) почав тренувальний табір перед першим захистом свого пояса. Про це боксер повідомив в своєму Instagram.

Спортсмен почав тренувальний табір, який буде проходити в залі Boxing Laboratory в американському Окснарді (Каліфорнія). Допомагати Гвоздику буде його тренер Тедді Атлас, який готував Гвоздика до бою проти Адоніса Стівенсона (29-2, 24 КО).

"Офіційний табір стартував", - написав боксер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Official camp started. @teddy_atlas

A post shared by Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk) on

Нагадаємо, добровільний захист пояса WBC Гвоздик проведе проведе 30 березня в Філадельфії, США. Ім'я суперника стане відомо найближчим часом.

Після добровільної захисту пояса WBC Гвоздик зобов'язаний зустрінеться з Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

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