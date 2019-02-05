Гвоздик почав тренувальний табір перед першим захистом пояса WBC

Фото: Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Суперник українського боксера поки невідомий

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) почав тренувальний табір перед першим захистом свого пояса. Про це боксер повідомив в своєму Instagram.

Спортсмен почав тренувальний табір, який буде проходити в залі Boxing Laboratory в американському Окснарді (Каліфорнія). Допомагати Гвоздику буде його тренер Тедді Атлас, який готував Гвоздика до бою проти Адоніса Стівенсона (29-2, 24 КО).

"Офіційний табір стартував", - написав боксер.

Нагадаємо, добровільний захист пояса WBC Гвоздик проведе проведе 30 березня в Філадельфії, США. Ім'я суперника стане відомо найближчим часом.

Після добровільної захисту пояса WBC Гвоздик зобов'язаний зустрінеться з Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).