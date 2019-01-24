Гвоздик може провести перший захист титулу WBC наприкінці березня

Фото: Олександр Гвоздик (twitter.com/trboxing)

Ім'я суперника ще не відомо

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик може провести перший захист титулу наприкінці березні нинішнього року. Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас порталу Le Journal de Montréal.

Поєдинок відбудеться 30 березня на вечорі боксу компанії Top Rank, що пройде в Філадельфії (штат Пенсильванія, США). Ім'я суперника поки невідомо, але серед потенційних опонентів називаються колумбієць Елейдер Альварес і росіянин Артур Бетербієв.

Раніше стало відомо, що WBC дозволив українцю провести добровільний захист титулу перед зустріччю з офіційним претендентом американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

Нагадаємо, Олександр Гвоздик став чемпіоном світу в грудні 2018 року, нокаутувавши в 11 раунді канадця Адоніса Стівенсона. Захист титулу українець ще не проводив.