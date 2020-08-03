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Стали відомі дати стартових матчів українських клубів у єврокубках

Україна, Понеділок 03 серпня 2020 09:09
Стали відомі дати стартових матчів українських клубів у єврокубках
Фото: дати старту п'яти українських клубів у єврокубках (uefa.com)
Автор: Вера Олейник

Україну у сезоні 2020/21 представлятимуть п'ять команд

Визначився розклад стартових матчів п'яти українських клубів у Лізі чемпіонів і Лізі Європи сезону 2020/21. Першим свої виступи почне київське "Динамо", за ним в порядку черговості включаться ковалівський "Колос", чернігівська "Десна", донецький "Шахтар" і луганська "Зоря".

Віцечемпіон України розпочне боротьбу у головному клубному турнірі Європи з третього кваліфікаційного раунду, матчі якого заплановано на 15-16 вересня.

Переможець плей-офф УПЛ за путівку в Лігу Європи "Колос" пробився до другого кваліфікаційного раунду і дебютує в єврокубках 17 вересня.

З третього кваліфікаційного раунду другого за силою єврокубкового турніру почне 24 вересня четверта команда УПЛ.

Чемпіон України почне виступ у груповому раунді Ліги чемпіонів 20-21 жовтня.

Бронзовий призер українського чемпіонату потрапив в груповий етап ЛЄ, перший тур якого розпочнеться 22 жовтня.

Детальніше про результати української Прем'єр-ліги сезону 2019-2020 читайте в матеріалі "Рекордний відрив "Шахтаря" від "Динамо": Підсумки чемпіонату України".

Нагадаємо, єдиним представником України в єврокубках нинішнього сезону залишився донецький "Шахтар", який проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким "Вольфсбургом" 5 серпня в Україні.

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