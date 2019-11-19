Ще дві збірні поповнили список учасників фінальної частини Євро-2020

Фото: гравці збірної Швейцарії (football.ch)

Відомі вже 19 команд, які пробились на турнір

За підсумками матчів 10 туру відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року збірні Швейцарії та Данії з групи D вийшли в фінальну стадію турніру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

У заключному турі швейцарці розгромили команду Гібралтару з рахунком 6:1, набравши 17 очок, фінішували першими у групі. Данці на виїзді стримали нічийний результат зі збірною Ірландії (1:1) і з 16 очками в активі посіли друге місце в групі.

Таким чином, відомі вже 19 з 24 учасників Євро-2020: Україна, Австрія, Англія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Росія, Туреччина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.

Залишається визначити лише одного учасника Євро-2020 за підсумками групового етапу кваліфікації. На цю путівку претендують відразу три збірні - Угорщина, Уельс і Словаччина.

Ще чотири учасника Євро-2020 будуть визначені в березні за підсумками плей-офф відбору, в якому зіграють 16 команд. Жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи-2020 відбудеться 30 листопада.

Фінальна частина чемпіонату Європи 2020 року відбудеться на 12 стадіонах 12 міст. Вирішальний матч турніру буде зіграно 12 липня в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

Нагадаємо, сербами українська збірна гарантувала собі путівку в перший кошик під час жеребкування фінальної частини турніру.