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Визначився суперник "Шахтаря" в 1/4 фіналу Ліги Європи

П'ятниця 07 серпня 2020 00:10
Визначився суперник "Шахтаря" в 1/4 фіналу Ліги Європи
Фото: (twitter.com/EuropaLeague)
Автор: Вера Олейник

Ці матчі повинні були пройти етап ще в березні, але були перенесені з-за коронавіруса

За підсумками другого дня матчів 1/8 фіналу Ліги Європи стали відомі всі учасники наступного етапу. Вони повинні були визначитися без малого ще п'ять місяців тому, але поєдинки були припинені через пандемії коронавіруса.

Останніми учасниками чвертьфіналу стали "Байєр", "Севілья", "Базель" і "Вулверхемптон".

Напередодні в наступний етап вийшли "Інтер", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген" і єдина українська команда в турнірі - донецький "Шахтар".

Пари 1/4 фіналу виглядають наступний чином:

"Шахтар" - "Базель"

"Інтер" - "Байєр"

"МЮ" - "Копенгаген"

"Вулверхемптон" - "Севілья"

Нагадаємо, перемога над "Вольфсбургом" у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи і вихід в чвертьфінал турніру дозволили "Шахтарю" піднятися на 15 місце в таблиці клубного рейтингу УЄФА.

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