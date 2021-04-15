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Визначилися всі півфіналісти Ліги Європи

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні відбулися заключні матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Переможцями у своїх парах і півфіналістами турніру стали "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Вільяреал" і "Рома".

Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Так, сьогодні були зафіксовані наступні результати:

  • "Славія" (Чехія) - "Арсенал" (Англія) 0:4 (1:5 за сумою двох матчів);
  • "Вільяреал" (Іспанія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 2:1 (3:1);
  • "Рома" (Італія) - "Аякс" (Нідерланди) 1:1 (3:2);
  • "Манчестер Юнайтенд" (Англія) - "Гранада" (Іспанія) 2:0 (4:0).

У півфіналі зустрінуться:

"Манчестер Юнайтед" - "Рома";

"Вільяреал" - "Арсенал".

Матчі 1/2 фіналу ЛЕ відбудуться 29 квітня і 6 травня. Фінал турніру відбудеться 26 травня в Гданську (Польща).

Раніше РБК-Україна писало, що в чвертьфіналі Ліги чемпіонів "ПСЖ" програв матч "Баварії" 0:1, але пройшов у півфінал.

"Челсі" за сумою двох матчів пройшов "Порту", хоча і поступився в поєдинку у відповідь.

Крім цього "Реал" зберіг перевагу в два м'ячі від "Ліверпуля" після першого матчу.

А "Ман Сіті" обіграв і вдруге "Боруссію" - 2:1.

півфіналі ЛЧ між собою зіграють "Реал" з "Челсі" і "ПСЖ" з "Ман Сіті".

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Новини України АрсеналМанчестер ЮнайтедРомаЛіга ЄвропиАякс
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