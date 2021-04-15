Визначилися всі півфіналісти Ліги Європи

Сьогодні відбулися заключні матчі 1/4 фіналу Ліги Європи . Переможцями у своїх парах і півфіналістами турніру стали "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Вільяреал" і "Рома".

Матчі 1/2 фіналу ЛЕ відбудуться 29 квітня і 6 травня. Фінал турніру відбудеться 26 травня в Гданську (Польща).

Так, сьогодні були зафіксовані наступні результати:

Раніше РБК-Україна писало, що в чвертьфіналі Ліги чемпіонів "ПСЖ" програв матч "Баварії" 0:1, але пройшов у півфінал.

"Челсі" за сумою двох матчів пройшов "Порту", хоча і поступився в поєдинку у відповідь.

Крім цього "Реал" зберіг перевагу в два м'ячі від "Ліверпуля" після першого матчу.

А "Ман Сіті" обіграв і вдруге "Боруссію" - 2:1.

півфіналі ЛЧ між собою зіграють "Реал" з "Челсі" і "ПСЖ" з "Ман Сіті".