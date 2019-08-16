Визначилися всі пари плей-офф Ліги Європи

За підсумками заключних матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2019/20 стали відомі всі учасники раунду плей-офф. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

За 21 путівку в груповий раунд поборються 42 команди, в тому числі і луганська "Зоря", яка напередодні перемогла ЦСКА Софія.

У наступному раунді зіграють наступні пари:

"Судува" (Литва) - "Ференцварош" (Угорщина)

"Копенгаген" (Данія) - "Рига" (Латвія)

"Селтік" (Шотландія) - АІК (Швеція)

"Арарат" (Вірменія) - "Дюделандж" (Люксембург)

"Лудогорець" (Болгарія) - "Марибор" (Словенія)

"Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Карабах" (Азербайджан)

"Слован" (Словаччина) - ПАОК (Греція)

"Астана" (Казахстан) - БАТЕ (Білорусь)

"Торіно" (Італія) - "Вулверхемптон" (Англія)

АЕК (Греція) - "Трабзонспор" (Туреччина)

"Легія" (Польща) - "Рейнджерс" (Шотландія)

"Фейєноорд" (Нідерланди) - "Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль)

"Стяуа" (Румунія) - "Віторія" Гімарайнш (Португалія)

"Гент" (Бельгія) - "Рієка" (Хорватія)

ПСВ (Нідерланди) - "Апполон" (Кіпр)

"Еспаньйол" (Іспанія) - "Зоря" (Україна)

"Партизан" (Сербія) - Мольде (Норвегія)

"Брага" (Португалія) - "Спартак" (Росія)

"Мальме" (Швеція) - "Бней Йєгуда" (Ізраїль)

"Страсбур" (Франція) - "Айнтрахт" (Німеччина)

АЗ (Нідерланди) - "Антверпен" (Бельгія)

Перші поєдинки будуть зіграні 22 серпня, матчі-відповіді - через тиждень, 29 серпня.

Нагадаємо, "Маріуполь" розгромно поступився на виїзді команді АЗ з Нідерландів і вилетів з Ліги Європи.

Додамо, що почне турнір з групового етапу "Олександрія" як бронзовий призер чемпіонату України. Також на груповій стадії чекає своїх суперників "Динамо" після вильоту з Ліги чемпіонів.