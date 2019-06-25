Визначилися всі чвертьфіналісти Кубка Америки-2019

Фото: останніми чвертьфіналістами турніру стали збірні Уругваю та Чилі (twitter.com/copaamerica)

Завершилися матчі групового етапу

На Кубку Америки-2019, який проходить в Бразилії, завершилися ігри групового турніру. Про це повідомляється в Twitter турніру.

Відповідно стали відомі всі чвертьфіналісти турніру.

Пари розподілилися таким чином:

Бразилія - ​​Парагвай (28 червня, Порту-Алегрі, о 03:30 за київським часом)

Венесуела - Аргентина (28 червня, Ріо-де-Жанейро, 22:00)

Колумбія - Чилі (29 червня, Сан-Паулу, 02:00)

Уругвай - Перу (29 червня, Салвадор, 22:00)

ATENÇÃO! Estes são os horários e os dias que serão jogados as quartas de final da @CONMEBOL #CopaAmerica. Fique ligado! pic.twitter.com/bvzca7LWGJ — Copa América (@CopaAmerica) June 25, 2019

В 1/2 фіналу турніру переможець першої пари зустрінеться з переможцем другої, третьої - з четвертої. Фінальний матч Кубка Америки відбудеться 7 липня на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є збірна Чилі.